Arabie Saoudite : Opération confirmée à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur le mercato estival du Paris FC, Antoine Arnault a confirmé que N'Golo Kanté était prêt à signer. Cependant, le club saoudien d'Al-Ittihad a refusé de lâcher son milieu de terrain cet été, pour le plus grand regret du propriétaire du PFC qui aurait adoré recruter le champion du monde 2018.

L'été dernier, pour son grand retour en Ligue 1, le Paris FC a réalisé un mercato très agité en recrutant plusieurs joueurs dont Moses Simon, Hamari Traoré, Pierre Lees-Melou, Willem Geubbels ou encore Otavio. Ce n'est pas tout puisque le PFC avait tenté un énorme coup avec la signature de N'Golo Kanté, qui évolue actuellement en Arabie Saoudite. Et Antoine Arnault, propriétaire du club parisien, confirme d'ailleurs que c'est passé très proche.

Antoine Arnault confirme pour N'Golo Kanté « Elle l'a été, vraiment. Cela ne s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir mais son club (Al-Ittihad, Arabie saoudite) ne l'a pas laissé partir », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'en rajouter une couche.