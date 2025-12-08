Arabie Saoudite : Un deal de folie se prépare avec l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'OM, Leonardo Balerdi est un joueur convoité. Ces derniers jours, l'intérêt d'Al-Qadsiah a fuité. Et visiblement, l'ancien club de Pierre-Emerick Aubameyang aurait prévu de revenir à la charge pour l'international argentin que l'OM serait disposé à vendre pour environ 40M€, soit le montant de la plus grosse vente de son histoire.

Longtemps critiqué, Leonardo Balerdi s'est toutefois imposé comme un cadre de l'OM dont il est désormais le capitaine. L'international argentin, malgré des prestations en demi-teinte, reste donc l'un des éléments majeurs de Roberto De Zerbi. Mais alors qu'il est le plus ancien membre du vestiaire, Balerdi pourrait bien partir cet hiver.

Al-Qadsiah va revenir à la charge pour Balerdi Arrivé en 2021 à l'OM, Leonardo Balerdi est en effet convoité sur le mercato et suscite notamment l'intérêt d'Al-Qadsiah. Selon les informations de Sacha Tavolieri, via la version suisse de Sky Sport, le club saoudien, dans lequel évoluait Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière, aurait intensifié ses démarches pour recruter l'international argentin.