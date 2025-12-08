Transferts à 60M€ : La grande annonce du PSG !

Pierrick Levallet

Ce samedi, Matvey Safonov a remplacé Lucas Chevalier dans les buts du PSG. Et le portier russe s’est illustré de fort belle manière contre le stade Rennais (5-0). Sa performance a visiblement enjoué le club de la capitale, qui se dit persuadé de détenir trois gardiens de très haut niveau dans ses rangs en comptant Renato Marin.

Pas remis de sa blessure au pied, Lucas Chevalier n’a pas pu tenir sa place dans les buts du PSG ce samedi contre le Stade Rennais. Luis Enrique a donc accordé sa confiance à Matvey Safonov, qui a eu droit à ses premières minutes de la saison. Et l’international russe a rendu une copie convaincante, en gardant la cage parisienne inviolée (5-0).

Le PSG jubile avec Chevalier, Safonov et Marin Sa performance a d’ailleurs visiblement ravi le PSG. Comme le rapporte L’Equipe, les Rouge-et-Bleu se diraient persuadés en interne de détenir trois gardiens de très haut niveau avec Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Renato Marin, recrutés pour un total de 60M€. Les champions d’Europe 2025 estiment être plutôt bien garnis dans ce secteur.