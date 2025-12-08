Transfert à Barcelone : C'est confirmé pour le PSG, la réponse est cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, il a été question d'un intérêt du PSG pour Eric Garcia. Alors que le défenseur du FC Barcelone était dans sa dernière année de contrat, le club de la capitale avait identifié une bonne affaire à réaliser. L'Espagnol a finalement prolongé en Catalogne et des précisions ont été apportées sur la tentatives du PSG.

Deco l'avait annoncé, Eric Garcia a prolongé avec le FC Barcelone. « Il va prolonger son contrat avec le Barça. Il reste encore quelques détails, mais nous sommes d'accord », a fait savoir le dirigeant blaugrana. L'officialisation a fini par tomber de la part du Barça. De quoi donc mettre un terme aux différentes rumeurs à propos de l'avenir d'Eric Garcia, lui qu'on a notamment annoncé dans le viseur du PSG.

Un avenir à Barcelone ! Lié initialement au FC Barcelone jusqu'en juin prochain, Eric Garcia a donc prolongé son contrat... jusqu'en 2031. Une signature officialisée vendredi par le club catalan. Le défenseur central espagnol va donc poursuivre sous les ordre d'Hansi Flick, avec qui il a pris d'ailleurs une grosse envergure au cours des dernières semaines.