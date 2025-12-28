PSG : Al-Khelaïfi, la discussion secrète avec un entraîneur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe à l'Allianz Arena. Voici le résumé que l'on peut faire de la finale de Ligue des champions du 31 mai dernier (5-0 contre l'Inter). Une démonstration qui a marqué Antoine Kombouaré, ex-coach et joueur du PSG commentateur pour M6 le temps d'un soir. Ce dernier a d'ailleurs rendue publique sa discussion avec Nasser Al-Khelaïfi ce soir-là.

A Munich, les scènes de liesse se sont succédées dans la nuit du 31 mai 2025 sur la pelouse de l'Allianz Arena. Du moins, du point de vue du PSG qui prenait le meilleur sur l'Inter en finale de Ligue des champions (5-0). La première victoire du Paris Saint-Germain dans cette compétition que les propriétaires qatariens voulaient tant remportée depuis le rachat du club au printemps 2011.

«J'ai dit quelques mots à Luis Enrique et Nasser» A l'époque, Antoine Kombouaré était l'entraîneur du Paris Saint-Germain, premier du championnat à la trêve hivernale, mais limogé à la fin du mois de décembre 2011. Malgré sa courte aventure dans le projet QSI, Kombouaré n'a pas pu s'empêcher d'échanger quelques mots avec le coach en place et le président Nasser Al-Khelaïfi au moment des célébrations. « J'étais heureux pour Marquinhos qui avait vécu l'enfer de la remontada. J'ai pu descendre sur la pelouse ensuite. J'ai dit quelques mots à Luis Enrique et Nasser (ndlr Al-Khelaïfi). On était tous Parisiens ».