Nouvel entraîneur à l'OM : Il balance toute la vérité !

Le 6 octobre dernier, l'OM officialisait la signature de Corinne Diacre pour prendre les commandes de son équipe féminine. Là voilà donc aujourd'hui à la tête des Marseillaises. Mais ce poste aurait-il pu revenir à quelqu'un d'autre ? Ancien sélectionneur des Bleues et du PSG féminine, Olivier Echouafni a mis les choses au clair de son côté.

Ayant effectué ses débuts en tant que joueur professionnel avec l'OM, Olivier Echouafni garde forcément un lien particulier avec le club phocéen. De quoi l'amener sur le banc marseillais ? Désormais entraîneur, il a notamment dirigé ces dernières années l'équipe de France féminine ainsi que l'équipe féminine du PSG. L'OM a-t-il alors pensé à lui avant de se pencher sur Corinne Diacre ?

« Non, il n'y a pas eu de discussions » Alors que Corinne Diacre dirige désormais Les Marseillaises, Olivier Echouafni a été interrogé sur de potentiels contacts pour entraîner les féminines de l'OM. Pour La Provence, il a alors été clair, assurant : « Non, il n'y a pas eu de discussions. Ce n'était pas du tout dans mon optique. Même si, bien sûr, c'est toujours un peu particulier pour moi l'Olympique de Marseille ».