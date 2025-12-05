Transfert à l’étranger : C’est validé pour une star de l’OM !

Alors âgé de seulement 20 ans, Benjamin Pavard décidait de quitter le LOSC en 2016 pour prendre la direction de Stuttgart. À cette époque, le défenseur de l’OM n’était pas vraiment considéré par Frédéric Antonetti, alors entraîneur de Lille, et son père estime que son départ en Bundesliga a été « salvateur pour lui. »
Benjamin Pavard est de retour où tout a commencé pour lui ce vendredi soir. En déplacement sur la pelouse du LOSC avec l’OM, le champion du monde 2018 va retrouver le club où il a été formé dès l’âge de neuf ans, avant de partir à Stuttgart à l’été 2016 et de passer neuf années à l’étranger.
« Stuttgart a été salvateur pour lui »
Lancé en professionnel par René Girard, Benjamin Pavard n’avait pas la même cote auprès de Frédéric Antonetti. Âgé de seulement 20 ans, le défenseur de l’OM a alors décidé de partir à Stuttgart, qui évoluait en D2 allemande à ce moment-là. « Benjamin avait du caractère. Au final, Stuttgart a été salvateur pour lui », estime son père auprès de La Provence.
« Il a passé de bonnes années au LOSC, même si ça ne s’est pas fini comme on le voulait »
Ce vendredi soir, Benjamin Pavard sera opposé au LOSC pour la première fois depuis son départ, un moment forcément spécial pour lui et sa famille. « Il y aura de l’émotion, il a passé de bonnes années au LOSC, même si ça ne s’est pas fini comme on le voulait. Ça a forgé son caractère, tout comme son passage à Stuttgart. Le public de Lille l’avait très bien accueilli quand il était revenu avec l’équipe de France », a ajouté Frédéric Pavard.