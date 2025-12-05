Transfert à l’étranger : C’est validé pour une star de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors âgé de seulement 20 ans, Benjamin Pavard décidait de quitter le LOSC en 2016 pour prendre la direction de Stuttgart. À cette époque, le défenseur de l’OM n’était pas vraiment considéré par Frédéric Antonetti, alors entraîneur de Lille, et son père estime que son départ en Bundesliga a été « salvateur pour lui. »

Benjamin Pavard est de retour où tout a commencé pour lui ce vendredi soir. En déplacement sur la pelouse du LOSC avec l’OM, le champion du monde 2018 va retrouver le club où il a été formé dès l’âge de neuf ans, avant de partir à Stuttgart à l’été 2016 et de passer neuf années à l’étranger.

« Stuttgart a été salvateur pour lui » Lancé en professionnel par René Girard, Benjamin Pavard n’avait pas la même cote auprès de Frédéric Antonetti. Âgé de seulement 20 ans, le défenseur de l’OM a alors décidé de partir à Stuttgart, qui évoluait en D2 allemande à ce moment-là. « Benjamin avait du caractère. Au final, Stuttgart a été salvateur pour lui », estime son père auprès de La Provence.