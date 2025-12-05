AccueilMercato Football

Transfert à l’étranger : C’est validé pour une star de l’OM !

Transfert à l’étranger : C’est validé pour une star de l’OM !
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors âgé de seulement 20 ans, Benjamin Pavard décidait de quitter le LOSC en 2016 pour prendre la direction de Stuttgart. À cette époque, le défenseur de l’OM n’était pas vraiment considéré par Frédéric Antonetti, alors entraîneur de Lille, et son père estime que son départ en Bundesliga a été « salvateur pour lui. »

Benjamin Pavard est de retour où tout a commencé pour lui ce vendredi soir. En déplacement sur la pelouse du LOSC avec l’OM, le champion du monde 2018 va retrouver le club où il a été formé dès l’âge de neuf ans, avant de partir à Stuttgart à l’été 2016 et de passer neuf années à l’étranger.

« Stuttgart a été salvateur pour lui »

Lancé en professionnel par René Girard, Benjamin Pavard n’avait pas la même cote auprès de Frédéric Antonetti. Âgé de seulement 20 ans, le défenseur de l’OM a alors décidé de partir à Stuttgart, qui évoluait en D2 allemande à ce moment-là. « Benjamin avait du caractère. Au final, Stuttgart a été salvateur pour lui », estime son père auprès de La Provence.

« Il a passé de bonnes années au LOSC, même si ça ne s’est pas fini comme on le voulait »

Ce vendredi soir, Benjamin Pavard sera opposé au LOSC pour la première fois depuis son départ, un moment forcément spécial pour lui et sa famille. « Il y aura de l’émotion, il a passé de bonnes années au LOSC, même si ça ne s’est pas fini comme on le voulait. Ça a forgé son caractère, tout comme son passage à Stuttgart. Le public de Lille l’avait très bien accueilli quand il était revenu avec l’équipe de France », a ajouté Frédéric Pavard.

Articles liés