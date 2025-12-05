«Il a tout» : Le transfert parfait annoncé à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Geronimo Rulli s’est rapidement imposé comme un cadre de l’Olympique de Marseille après son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 4 millions d’euros. Ancien entraîneur du portier argentin à Montpellier (2019-20), Michel Der Zakarian n’est pas surpris de l’importance prise par le portier argentin.

En l’espace d’un an et demi, Geronimo Rulli s’est imposé comme une valeur sûre de l’OM, sur et en dehors du terrain. « La personnalité. J’aime sa personnalité, son courage, saluait Roberto De Zerbi, son entraîneur, ce jeudi en conférence de presse. Il est toujours prêt à faire quelque chose en plus plutôt qu’en moins. » Et ce n’est pas l’égalisation toulousaine dans les arrêts de jeu le week-end dernier (2-2) qui va pousser l’Italien à revoir son jugement : « Sur le but contre Toulouse, il lit mal la trajectoire. S’il l’avait mieux lue, il aurait fait deux pas en avant au lieu de les faire en arrière. Mais Geronimo nous a déjà donné énormément de choses et de points cette saison ».

« Toutes les qualités du gardien moderne » Avant son transfert à l’OM, le champion du monde argentin avait déjà eu l’occasion d’évoluer en France lors de la saison 2019-20, du côté de Montpellier. Dans des propos accordés à L’Équipe, Michel Der Zakarian s’est souvenu de l’arrivée de son ancien joueur. « Il avait toutes les qualités du gardien moderne : un jeu au pied magnifique, une aura, un calme qui rassure ses coéquipiers, une excellente lecture du jeu. Il commandait très bien sa défense, aussi. Un super joueur et un garçon charmant, vraiment », confie l’ex-entraîneur de Montpellier.