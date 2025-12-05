Transfert raté à l'étranger : On passe aux aveux à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Medhi Benatia n'a pas attendu d'être promu directeur du football de l'OM en janvier dernier afin de tenter de mettre la main sur Wesley Fofana. Lorsqu'il fut conseiller sportif à l'été 2024, le dirigeant marocain avait déjà contacté le joueur de Chelsea, sans succès. Rebelote à la dernière intersaison avec le même résultat. La troisième sera la bonne ?

Depuis son arrivée dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille, Medhi Benatia garde un oeil attentif sur Wesley Fofana. L'enfant du pays n'est jamais passé par l'OM et a même été formé à l'ASSE. Le natif de Marseille doit porter les couleurs du club phocéen aux yeux de l'actuel directeur du football de l'OM.

«J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché» C'est pourquoi dès le mercato estival de 2024, Medhi Benatia a tenté sa chance avec Fofana comme le défenseur de Chelsea le révélait en interview avec Free Foot en septembre 2024. « J’ai eu un appel qui m’a beaucoup touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Mehdi Benatia de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. C’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion ».