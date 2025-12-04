OM : Le départ de ces trois joueurs est reporté, c'est validé !

Amadou Diawara

Alors que la CAN va démarrer le 21 décembre, trois pensionnaires de l'OM sont susceptibles de s'envoler vers le Maroc : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Nayef Aguerd et Bilal Nadir (Maroc). Alors que la FIFA a officiellement reporté le départ des joueurs au 15 décembre, Pierre Ménès a totalement validé ce choix.

La prochaine Coupe d'Afrique des Nations est programmé du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Malheureusement pour l'OM, il pourrait perdre trois joueurs cet hiver. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et Nayef Aguerd (Maroc) sont presque assurés de disputer la CAN 2025, tandis que Bilal Nadir pourrait également être convoqué par Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas.

«C'est une compétition qui enquiquine les clubs» Initialement prévu le 8 décembre, les joueurs africains vont finalement devoir attendre une semaine avant de pouvoir rejoindre leurs sélections respectives. Une décision de la FIFA validée par Pierre Ménès via l'Actu de Pierrot. « La CAN connait des soubresauts avant même qu'elle commence, puisque les joueurs devaient être libérés treize jours avant le début de la compétition. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a de la Ligue des Champions, il y a du championnat ; et les clubs européens, qui fournissent quand même une centaine de joueurs à cette CAN, ne sont pas hyper enthousiastes, voire même franchement réticents au fait de libérer leurs joueurs africains ; parce qu'il est évident que pour certains clubs, ça va être une lourde perte. La FIFA a donc officialisé leur départ au 15 décembre. Ce qui fait que les nations africaines n'auront que six jours pour préparer la compétition avant le match d'ouverture : Maroc-Comores », a déclaré le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.