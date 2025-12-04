Deux renforts surprises : La grande nouvelle pour l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille peut souffler. Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd resteront à la disposition de Roberto De Zerbi jusqu'au 15 décembre grâce à une décision de la FIFA, repoussant la date pour libérer les joueurs concernés par la CAN. L’OM pourra compter sur ses deux cadres pour les matchs importants contre l'US Saint-Gilloise et l'AS Monaco.

A l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu au Maroc entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, les clubs se préparent à perdre certains de leurs joueurs. Des absences parfois majeures, comme c’est le cas à l’OM avec Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd. Bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, les deux cadres de l’équipe pourront rester un peu plus longtemps que prévu dans la cité phocéenne.

Excellente nouvelle pour l’OM Invité de RMC mardi soir, Medhi Benatia avait affiché sa volonté de conserver les joueurs concernés par la CAN le plus longtemps possible. « Tous les clubs sont en train de travailler dans le même sens pour essayer de garder un maximum les internationaux qui sont amenés à être appelés pour la CAN. J’ai envie de croire qu’il va y avoir du bon sens et qu’on va pouvoir les garder jusqu’au 15 », expliquait le dirigeant de l’OM qui a obtenu satisfaction.