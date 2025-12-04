Deux renforts surprises : La grande nouvelle pour l’OM !

L'Olympique de Marseille peut souffler. Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd resteront à la disposition de Roberto De Zerbi jusqu'au 15 décembre grâce à une décision de la FIFA, repoussant la date pour libérer les joueurs concernés par la CAN. L’OM pourra compter sur ses deux cadres pour les matchs importants contre l'US Saint-Gilloise et l'AS Monaco.
A l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu au Maroc entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, les clubs se préparent à perdre certains de leurs joueurs. Des absences parfois majeures, comme c’est le cas à l’OM avec Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd. Bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, les deux cadres de l’équipe pourront rester un peu plus longtemps que prévu dans la cité phocéenne.
Excellente nouvelle pour l’OM
Invité de RMC mardi soir, Medhi Benatia avait affiché sa volonté de conserver les joueurs concernés par la CAN le plus longtemps possible. « Tous les clubs sont en train de travailler dans le même sens pour essayer de garder un maximum les internationaux qui sont amenés à être appelés pour la CAN. J’ai envie de croire qu’il va y avoir du bon sens et qu’on va pouvoir les garder jusqu’au 15 », expliquait le dirigeant de l’OM qui a obtenu satisfaction.
Aguerd et Aubameyang disponibles pour l’US Saint-Gilloise et l’AS Monaco
Comme l’explique La Provence ce jeudi, la FIFA a accepté de repousser d’une semaine la date pour libérer les internationaux concernés par la CAN. Au lieu du 8 décembre, les joueurs rejoindront donc leur sélection le 15 décembre, de quoi permettre à l’OM d’avoir à sa disposition Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang pour les matches contre l’US Saint-Gilloise en Ligue des champions (le 9) et l’AS Monaco en Ligue 1 (le 14).