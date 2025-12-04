Succession de Longoria : L’OM recalé en direct ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Medhi Benatia est un pur produit de la formation marseillaise même si l'ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus n'a jamais porté le maillot de l'équipe première de l'OM. Pourtant, il n'en fallait pas plus qu'un passage à l'académie pour qu'il soit épris du club phocéen. De quoi lui donner des idées de présidence à l'avenir ? Pas du tout.

Deux ans après avoir mis de côté son activité d'agents de joueurs afin de devenir conseiller sportif de l'OM et bras droit du président Pablo Longoria et ce, avant de devenir le directeur du football du club en janvier dernier, Medhi Benatia était présent sur les ondes de RMC mardi soir afin d'évoquer ses ambitions et sa méthode à l'Olympique de Marseille.

«Président ? Ca ne m'intéresse pas» Pendant sa longue interview accordée à l'After Foot mardi soir, Medhi Benatia a été interrogé sur un avenir en tant que président. Une éventualité qui ne l'« intéresse pas ». La cause ? Le directeur du football aime « trop le terrain » et refuse de se farcir les journées à rallonge de Pablo Longoria rythmées de multiples réunions. Benatia a même reconnu ne pas vraiment apprécié les périodes de mercato et fait ce métier pour le contact avec les joueurs au quotidien.