Départ d'Aubameyang - OM : Coup de tonnerre, l'annonce est imminente !

Alors que la CAN va débuter le 21 décembre, les joueurs devaient initialement retrouver leurs sélections respectives le 8 décembre. Finalement, la FIFA aurait décidé de décaler les rassemblements au 15 décembre. Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, va donc pouvoir conserver ses internationaux africains une semaine supplémentaire.

La Coupe d'Afrique des Nations va démarrer le 21 décembre avec le match d'ouverture entre le Maroc - pays hôte - et les Comores. Les clubs de Ligue 1, dont l'OM, doivent donc se préparer à libérer leurs joueurs d'ici peu. Mais heureusement pour Roberto De Zerbi, Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et ses autres internationaux africains vont rester plus longtemps que prévu à Marseille.

OM : Le départ d'Aubameyang est reporté D'après les indiscrétions de L'Equipe, la FIFA va bientôt faire une annonce officielle, et ce, pour faire savoir que les joueurs concernés par la prochaine CAN seront mis à la disposition de leurs sélections une semaine plus tard. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang (OM-Gabon), Achraf Hakimi (PSG-Maroc) et compagnie vont quitter leurs clubs respectifs à partir du 15 décembre, et non du 8 décembre. Ce qui ne fait pas du tout les affaires des fédérations africaines.