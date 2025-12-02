Départ d'Aubameyang : L'annonce officielle de l'OM !

Axel Cornic

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations va débuter le 21 décembre et pourrait faire très mal à l’Olympique de Marseille. Les joueurs qui quitteront le coup pendant cette période sont nombreux et surtout très importants pour Roberto De Zerbi, avec notamment le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

L’hiver va être très long à Marseille. Alors que l’OM a raté l’occasion de doubler le PSG, les prochaines semaines pourraient devenir plus délicates, avec un effectif restreint. Car plusieurs cadres de l’équipe vont partir disputer la CAN, avec leurs sélections respectives.

L’OM affaibli par la CAN C’est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, qui pourrait manquer deux rencontres très importantes pour l’OM, avec notamment celle de Ligue des Champions contre l’Union Saint-Gilloise. Invité de l'After Foot ce mardi soir sur RMC, Medhi Benatia a été questionné sur ce sujet qui fait beaucoup parler en ce moment.