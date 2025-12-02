L'OM s'est trompé avec cette recrue, l'erreur fatale !

Amadou Diawara

Tombée sous le charme d'Arthur Vermeeren, la direction de l'OM a fait le nécessaire pour le recruter lors du dernier mercato estival. En effet, le club olympien a trouvé un accord avec le RB Leipzig, et ce, pour boucler un prêt avec une option d'achat. Alors qu'Arthur Vermeeren est en forme actuellement, Pierre Ménès a affirmé que Roberto De Zerbi avait fait une erreur en le laissant sur le banc ce samedi soir.

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Arthur Vermeeren a tapé dans l'œil de la direction de l'OM. A tel point que les Marseillais ont bouclé sa signature lors du dernier mercato estival, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

OM-TFC : De Zerbi a fait des changements au milieu S'il a réalisé un grand match face à Newcastle il y a tout juste une semaine, Arthur Vermeeren était tout de même remplaçant au coup d'envoi d'OM-Toulouse. D'après Pierre Ménès, Roberto De Zerbi a fait une erreur fatale en remodelant son milieu de terrain ce samedi soir. Pour rappel, l'OM a été tenu en échec par le TFC au Vélodrome (2-2).