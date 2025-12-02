L'OM s'est trompé avec cette recrue, l'erreur fatale !

Tombée sous le charme d'Arthur Vermeeren, la direction de l'OM a fait le nécessaire pour le recruter lors du dernier mercato estival. En effet, le club olympien a trouvé un accord avec le RB Leipzig, et ce, pour boucler un prêt avec une option d'achat. Alors qu'Arthur Vermeeren est en forme actuellement, Pierre Ménès a affirmé que Roberto De Zerbi avait fait une erreur en le laissant sur le banc ce samedi soir.
Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Arthur Vermeeren a tapé dans l'œil de la direction de l'OM. A tel point que les Marseillais ont bouclé sa signature lors du dernier mercato estival, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.
OM-TFC : De Zerbi a fait des changements au milieu
S'il a réalisé un grand match face à Newcastle il y a tout juste une semaine, Arthur Vermeeren était tout de même remplaçant au coup d'envoi d'OM-Toulouse. D'après Pierre Ménès, Roberto De Zerbi a fait une erreur fatale en remodelant son milieu de terrain ce samedi soir. Pour rappel, l'OM a été tenu en échec par le TFC au Vélodrome (2-2).
«Vermeeren n'a pas joué contre Toulouse, c'est une erreur»
« Comment expliquer la contre-performance de l'OM face à Toulouse au Vélodrome ? Est-ce mental, la pression, la peur de gagner et d'être premier, l'enchainement des matchs ou les choix de Roberto de Zerbi ? C'est un petit peu tout ça. Il y a un problème mental, il y a de la pression, il y a peut-être un petit peu de peur de gagner, il y a l'enchainement des matchs qui est indéniable, et il y a aussi les choix de De Zerbi, qui a une nouvelle fois tripatouillé son milieu de terrain. Pourtant, il avait si bien fonctionné contre Newcastle. (Arthur) Vermeeren n'a pas joué contre Toulouse, c'est une erreur. Il y a des errances défensives. C'est vrai que c'est assez hallucinant d'encaisser un but à la dernière seconde des arrêts de jeu sur une touche. Un coup de tête sur une touche, c'est quand même quasiment du jamais vu en Ligue 1 quoi », a affirmé Pierre Ménès, via Face à Pierrot sur YouTube.