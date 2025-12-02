Transfert à l'OM : Les menaces sont révélées !

Actuellement à l'OM, Matt O'Riley n'es toutefois que prêté par Brighton. Il n'empêche que cela pourrait prochainement se transformer en transfert définitif. En effet, le club phocéen souhaite s'offrir le Danois. Un achat qui permettrait par la même occasion d'éloigner les autres clubs qui tournent autour d'O'Riley.
Prêté par Brighton à l'OM, Matt O'Riley ne dispose pas d'option d'achat. Il n'empêche que le Danois pourrait bien rejoindre définitivement le club phocéen. En effet, sur la Canebière, on souhaiterait actuellement boucler le transfert du milieu de terrain. O'Riley pourrait donc ainsi rester à l'OM et non pas rejoindre un autre club, lui qui est très courtisé visiblement...
D'autres clubs de Ligue 1 intéressés ?
Auteur de bonnes performances sous le maillot de l'OM, Matt O'Riley intéresserait visiblement du monde. Ainsi, selon les informations de Football Insider, le Danois seraient notamment dans les petits papiers d'autres clubs de Ligue 1. Une menace pour l'OM qui pourrait toutefois donc se dissiper avec un transfert définitif d'O'Riley.
Un transfert à 34M€ ?
Alors que toutes les conditions semblent être réunies pour que Matt O'Riley rejoigne définitivement l'OM, il faudra toutefois trouver un accord avec Brighton pour le montant de l'opération. Et voilà que les Seagulls pourraient réclamer un prix important. Le montant de 34M€ a ainsi été évoqué pour O'Riley. A suivre...