Transfert à l'OM : Les menaces sont révélées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à l'OM, Matt O'Riley n'es toutefois que prêté par Brighton. Il n'empêche que cela pourrait prochainement se transformer en transfert définitif. En effet, le club phocéen souhaite s'offrir le Danois. Un achat qui permettrait par la même occasion d'éloigner les autres clubs qui tournent autour d'O'Riley.

Prêté par Brighton à l'OM, Matt O'Riley ne dispose pas d'option d'achat. Il n'empêche que le Danois pourrait bien rejoindre définitivement le club phocéen. En effet, sur la Canebière, on souhaiterait actuellement boucler le transfert du milieu de terrain. O'Riley pourrait donc ainsi rester à l'OM et non pas rejoindre un autre club, lui qui est très courtisé visiblement...

D'autres clubs de Ligue 1 intéressés ? Auteur de bonnes performances sous le maillot de l'OM, Matt O'Riley intéresserait visiblement du monde. Ainsi, selon les informations de Football Insider, le Danois seraient notamment dans les petits papiers d'autres clubs de Ligue 1. Une menace pour l'OM qui pourrait toutefois donc se dissiper avec un transfert définitif d'O'Riley.