OM : Pierre Ménès annonce un gros problème avec Benatia !

Après le match nul concédé contre Toulouse (2-2) , Medhi Benatia avait publié une photo montrant un joueur de l'OM qui se faisait pousser avant l'égalisation du TFC. Le directeur sportif marseillais pointe ainsi du doigt l'arbitre. Un comportement qui agace Pierre Ménès.

Le week-end dernier a été émaillé par de nombreuses polémiques arbitrales. La plus importante concernait évidemment le tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier lors de la victoire de l'AS Monaco contre le PSG (1-0). Mais le match nul arraché par Toulouse contre l'OM dans les arrêts de jeu (2-2) a également fait parler à cause d'une poussette d'un défenseur du TFC sur Igor Paixao en fin de match qui aurait pu valoir un penalty. D'ailleurs, Medhi Benatia avait publié une photo de cette action sur ses réseaux sociaux. Un comportement qui agace Pierre Ménès.

Pierre Ménès agacé par Medhi Benatia « En France on a double problème. On a un problème avec l'arbitrage qui est d'un niveau affligeant. Mais on a un problème aussi avec les dirigeants de club qui se servent de ça pour toujours la mettre pression. Je connais ceux qui mettent la pression », explique dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube avant de prendre pour exemple le cas Benatia.