OM - Benatia : La polémique sur les réseaux sociaux !

Après la défaite du PSG face à Monaco, l’OM avait ce samedi soir l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire contre Toulouse. Alors que les Phocéens pensaient tenir ces 3 points, ils ont finalement été rejoints en fin de match (2-2). Un match nul suite auquel Medhi Benatia s’est plaint à sa manière de l’arbitrage.

L’OM aura donc craqué dans le temps additionnel face à Toulouse. Les hommes de Roberto De Zerbi menaient 2-1, mais Santiago Hidalgo aura permis à son club de repartir du Vélodrome avec le point du match nul. Un terrible résultat pour les Phocéens qui avaient l’occasion de dépasser le PSG en tête de la Ligue 1. Mais voilà qu’une fois n’est pas coutume, à l’OM, l’arbitre a été pointé du doigt à l’issue de la rencontre.

L’action qui fait enrager Benatia Et c’est Medhi Benatia qui a crié au scandale à sa manière sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte X, le directeur du football de l’OM a posté une photo où Igor Paixao se fait pousser avec les deux mains par un joueur de Toulouse dans la surface. A ce moment, le club phocéen menait encore 2-1 et un penalty aurait alors pu changer le match et acter la victoire des Phocéens. Alors que l’OM s’estime clairement lésé par l’arbitrage depuis le début de la saison, la polémique ne risque pas de se calmer…