Un gros crack à l’OM, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, Roberto De Zerbi tentait un vrai pari. Le coach de l’OM décidait de titulariser Darryl Bakola face à Newcastle en Ligue des Champions. Le jeune né en 2007 lui a rendu cette confiance en effectuant un bon match. Entraîneur de l’équipe de France U17, José Alcocer confirme : le jeune Marseillais est un crack.

Cette saison, l’OM fait place à la jeunesse. Après l’éclosion de Robinio Vaz, Roberto De Zerbi a souhaité donner sa chance à un autre élément très prometteur du centre de formation : Darryl Bakola. Né en 2007, le milieu offensif a réalisé une belle performance contre Newcastle, délivrant notamment une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Alcocer valide totalement Bakola Sélectionneur de l’équipe de France U17, José Alcocer connaît bien Darryl Bakola. Et selon ce dernier, l’OM tient bien un diamant brut en ses rangs. « Il a toujours une forme d'insouciance, une légèreté, mais attention, il est très sérieux », confie ainsi ce dernier auprès d’Eurosport, avant de poursuivre.