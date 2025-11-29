Mbappé : L'OM a trouvé mieux !

Considéré comme l'un des joueurs les plus rapides de la planète, Kylian Mbappé n'apparaît toutefois pas en tête de ce classement en Ligue des champions. Il est devancé par plusieurs joueurs, y compris l'attaquant de l'OM Pierre-Emerick Aubamyang flashé à 35,8 km/h.
Comme chaque année, les données de l'UEFA permettent d'établir un classement des joueurs les plus rapides en Ligue des champions. Et cette saison, c'est Landry Dimata qui a été flashé avec la plus grosse pointe de vitesse. Le joueur de Pafos est même largement en tête avec une vitesse maximale de 39,6 km/h.
Aubameyang plus rapide que Mbappé !
Mais surtout, la surprise concerne Kylian Mbappé, seulement 25e de ce classement avec 34,5 km/h. Il est notamment devancé par Pierre-Emerick Aubameyang. Quatrième, l'attaquant de l'OM a été flashé à 35,8 km/h et n'est devancé que par Bradley Barcola (PSG, 35,9km/h), Loïs Openda (Juventus, 36,2 km/h) et donc Landry Dimata.
Deux Parisiens dans le top 10
Le top 10 des joueurs les plus rapides de la saison en Ligue des champions :
1- Landry Dimata (Pafos) : 39,6 km/h
2- Loïs Openda (Juventus) : 36,2 km/h
3- Bradley Barcola (PSG) : 35,9 km/h
4- Pierre-Emerick Aubameyang (OM) : 35,8 km/h
5- Federico Valverde (Real Madrid) : 35,8 km/h
6- Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) : 35,6 km/h
7- Jeremie Frimpong (Liverpool) : 35,6 km/h
8- Nicolas Pepe (Villarreal) : 35,4 km/h
9- Ismail Jakobs (Galatasaray) : 35,4 km/h
10- Nuno Mendes (PSG) : 35,3 km/h