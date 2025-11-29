OM : «Je le trouve magnifique», le coup de cœur avec un buteur !

Auteur d’un doublé mardi face à Newcastle (2-1) en Ligue des champions, ses septième et huitièmes buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a totalement convaincu Kevin Diaz. Le consultant de RMC a encensé l’attaquant âgé de 36 ans, impressionné par sa première partie de saison, d’autant plus en l’absence d’Amine Gouiri.
Mené au score à la mi-temps, l’OM a tout renversé en l’espace de quatre minutes mardi face à Newcastle (2-1). Une rencontre décisive pour l’avenir des Olympiens en Ligue des champions, débloquée par Pierre-Emerick Aubameyang. Après plusieurs occasions ratées lors du premier acte, l’attaquant âgé de 36 ans a répondu au début du second en inscrivant un doublé dès le retour des vestiaires.
« C’est vraiment un champion »
« Auba n’a rien à prouver à personne, il n’a juste qu’un défaut, c’est qu’il a 36 ans. En espérant qu’il pourra jouer 10 années en plus, car c’est vraiment un champion », a salué Roberto De Zerbi après la rencontre. Avec 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a impressionné Kevin Diaz, dans une période où l'OM a énormémement besoin de lui en raison de la blessure d'Amine Gouiri.
« Ce qu’il fait à 36 ans avec l’absence d’Amine Gouiri… »
« Je le trouve extraordinaire. Bien sûr, ce n’est plus le joueur qu’il était à 29 ou 30 ans, encore qu’à cet âge-là, il était un peu en difficulté à Arsenal. Je le trouve magnifique. Bien sûr il rate des occasions, mais tous les avant-centres en ratent, à part Messi ou Ronaldo, et encore. Ce qu’il fait à 36 ans avec l’absence d’Amine Gouiri, ils étaient censés se partager le temps de jeu, Gouiri avait été excellent lorsqu’il avait dû jouer, même s’il n'avait pas été buteur à chaque fois. Là, c’est lui qui doit porter l’OM offensivement tout seul. Paixao, c’est quand même très compliqué. Greenwood, il a du génie, mais il est aussi très intermittent. Bravo à l’OM, bravo à De Zerbi et surtout bravo à Aubameyang », a déclaré Kevin Diaz dans l’After Foot sur RMC.