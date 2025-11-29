OM : «Je le trouve magnifique», le coup de cœur avec un buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’un doublé mardi face à Newcastle (2-1) en Ligue des champions, ses septième et huitièmes buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a totalement convaincu Kevin Diaz. Le consultant de RMC a encensé l’attaquant âgé de 36 ans, impressionné par sa première partie de saison, d’autant plus en l’absence d’Amine Gouiri.

Mené au score à la mi-temps, l’OM a tout renversé en l’espace de quatre minutes mardi face à Newcastle (2-1). Une rencontre décisive pour l’avenir des Olympiens en Ligue des champions, débloquée par Pierre-Emerick Aubameyang. Après plusieurs occasions ratées lors du premier acte, l’attaquant âgé de 36 ans a répondu au début du second en inscrivant un doublé dès le retour des vestiaires.

« C’est vraiment un champion » « Auba n’a rien à prouver à personne, il n’a juste qu’un défaut, c’est qu’il a 36 ans. En espérant qu’il pourra jouer 10 années en plus, car c’est vraiment un champion », a salué Roberto De Zerbi après la rencontre. Avec 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a impressionné Kevin Diaz, dans une période où l'OM a énormémement besoin de lui en raison de la blessure d'Amine Gouiri.