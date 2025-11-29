OM : Un gros renfort arrive, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son dernier match remonte au 8 novembre face à Brest (3-0), Nayef Aguerd devrait être de retour ce samedi pour la réception de Toulouse, comme indiqué par Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse. L’international marocain, gêné par une pubalgie, pourrait même être titulaire dans la défense de l’OM.

Après sa victoire face à Newcastle (2-1) mardi en Ligue des champions, l’OM a l’opportunité d’enchaîner un quatrième succès toutes compétitions confondues ce samedi lors de la réception de Toulouse. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi pourra compter sur un renfort de poids en la personne de Nayef Aguerd.

« Aguerd devrait revenir » « Aguerd devrait revenir et c'est tout mais c'est déjà une grande nouvelle. J'ai dit au staff de garder un œil sur les joueurs qui jouent beaucoup », a déclaré l’entraîneur de l’OM vendredi en conférence de presse. Victime d’une pubalgie, l’international marocain n’a plus joué depuis le 8 novembre dernier et la victoire face à Brest (3-0).