Il veut remplacer De Zerbi : Un coup de tonnerre annoncé à l’OM ?

Axel Cornic

Avant de se stabiliser avec Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a connu des nombreux entraineurs ainsi que des nombreux staffs différents. Mais un homme a toujours été présent et il s’agit de Jacques Abardonado, qui lors du limogeage de Marcelino en 2023 a même occupé un temps le poste de coach par intérim.

A Marseille, on est habitués au changement. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM évolue constamment et cela n’a pas seulement été le cas pour les joueurs. On a également vécu une longue période d’instabilité, avec plusieurs entraineurs qui se sont succédé sur le banc, sans que jamais aucun ne s’impose vraiment.

Abardonado, l’homme d’un seul club ? Il y a un homme qui a vécu de près tous ces changements et il s’agit de Jacques Abardonado, à l’OM depuis 2014 et dans le staff de l’équipe première depuis le passage de Jorge Sampaoli, en 2021. Avec Roberto De Zerbi il occupe également un rôle important dans le staff marseillais, avec d’ailleurs une relation forte avec certains joueurs.