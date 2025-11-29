Indésirable à l’OM, la discussion insolite en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, Neal Maupay était l’un des chouchous de Roberto De Zerbi, qui le qualifiait même de son fils. Mais voilà que les choses ont radicalement évolué à l’OM. En effet, désormais, l’attaquant français est complètement mis à l’écart, devant se contenter de rares miettes. Une situation forcément difficile dont Maupay préfère en rire.

Cet été, l’OM a diffusé son documentaire et à l’occasion de celui-ci, on a pu se rendre compte de la relation privilégiée entre Neal Maupay et Roberto De Zerbi la saison dernière. « Très bien mon fils Neal », avait notamment balancé l’entraîneur de l’OM, avant se justifier. « Neal est hyper loyal, je dis que c’est mon fils parce que j’aimerais toujours avoir un joueur comme ça. Un joueur qui joue 10 minutes, 5 minutes ou 90 minutes, mais reste positif du mardi au dimanche ».

Maupay mis à l’écart à l’OM ! C’était donc l’amour fou entre Roberto De Zerbi et Neal Maupay, mais ce n’est désormais plus le cas. En effet, l’attaquant de l’OM est quasiment devenu un paria aujourd’hui, n’ayant joué qu’une petite minute en Ligue 1. De quoi donner du temps à Maupay de passer sur le live Twitch de Nisqy, un joueur professionnel de League of Legends. L’occasion pour les deux d’ironiser sur leur situation.