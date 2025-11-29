Indésirable à l’OM, la discussion insolite en direct !

La saison dernière, Neal Maupay était l’un des chouchous de Roberto De Zerbi, qui le qualifiait même de son fils. Mais voilà que les choses ont radicalement évolué à l’OM. En effet, désormais, l’attaquant français est complètement mis à l’écart, devant se contenter de rares miettes. Une situation forcément difficile dont Maupay préfère en rire.
Cet été, l’OM a diffusé son documentaire et à l’occasion de celui-ci, on a pu se rendre compte de la relation privilégiée entre Neal Maupay et Roberto De Zerbi la saison dernière. « Très bien mon fils Neal », avait notamment balancé l’entraîneur de l’OM, avant se justifier. « Neal est hyper loyal, je dis que c’est mon fils parce que j’aimerais toujours avoir un joueur comme ça. Un joueur qui joue 10 minutes, 5 minutes ou 90 minutes, mais reste positif du mardi au dimanche ».
Maupay mis à l’écart à l’OM !
C’était donc l’amour fou entre Roberto De Zerbi et Neal Maupay, mais ce n’est désormais plus le cas. En effet, l’attaquant de l’OM est quasiment devenu un paria aujourd’hui, n’ayant joué qu’une petite minute en Ligue 1. De quoi donner du temps à Maupay de passer sur le live Twitch de Nisqy, un joueur professionnel de League of Legends. L’occasion pour les deux d’ironiser sur leur situation.
« Maupay, tu es bench comme moi ? »
« OMG mon frère Maupay, ça dit quoi ? Tu as disparu toi, ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu. Ça se passe le foot », a d’abord lancé Nisqy, en réponse à un message de Neal Maupay dans son chat. C’est que le joueur de Lol est prévenu que l’attaquant de l’OM est « bench » (mis sur le banc). « Comment ça il est bench ? Maupay, tu es bench comme moi ? », dit alors Nisqy, qui est lui aussi dans une situation compliquée, n’ayant pas trouvé d’équipe pour la saison à venir. « Tout comme toi. On est ensemble », écrit alors Neal Maupay. De quoi faire rire Nisqy : « On est ensemble mon frère ».