Une star à l’OM : Riolo est sous le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis son retour à l’OM l’été dernier après une parenthèse d’une pige à Al-Qadsiah en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang n’avait pas vraiment convaincu Daniel Riolo. Il aura fallu attendre une grande prestation de sa part contre Newcastle en Ligue des champions mardi soir pour que l’éditorialiste de RMC soit comblé. Il déballe tout.

L’OM jouait très gros mardi soir dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions avec la réception de Newcastle à l’Orange Vélodrome. Avec seulement trois points glanés en quatre rencontres, les hommes de Roberto De Zerbi se devaient de retrouver le goût de la victoire en C1 après deux revers de rang.

«Il ne m’avait jamais transcendé» Grâce notamment à Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans), l’OM a inversé la tendance. Après avoir été mené sur le score de 2 buts à un, le deuxième de Ligue 1 a finalement remporté le match. Le buteur gabonais a signé un doublé. Une performance XXL de la recrue estivale phare de l’OM contre les Magpies que Daniel Riolo a tenu à souligner. « Reconnaissons quand même que l’on attendait une vraie réponse. Être bon dans le vestiaire, tout ça, ça compte, mais sur le terrain depuis le début de la saison, il ne m’avait jamais transcendé. Je l’ai répété à de très nombreuses reprises ».