OM - Greenwood : «Ils sont dégoutés», le changement d'équipe qui ne passe pas !

Mardi soir, Mason Greenwood retrouvait une équipe anglaise pour la première fois depuis son exil forcé d'Angleterre après les accusations de violences conjugales dont il faisait l'objet. D'ailleurs, son retour en sélection est désormais complétement impossible comme l'affirme un journaliste anglais.

Poussé à l'exil après les accusations de violences conjugales dont il a fait objet, Mason Greenwood retrouvait pour la première une équipe anglaise à l'occasion du choc entre l'OM et Newcastle mardi soir. Par conséquent, son absence de la sélection a été évoquée Outre-Manche et Luke Edwards, journaliste du Daily Telegraph, explique les raisons pour lesquelles le numéro 10 de l'OM n'est jamais convoqué par Thomas Tuchel.

«Les gens ont été dégoûtés par son comportement» « Sa réputation sportive est déjà rétablie en France. Mais c'est sa personnalité qui est très controversée chez nous. Les gens ont été dégoûtés par son comportement », affirme-t-il au micro de Canal+ avant d'évoquer les chances d'un retour de Mason Greenwood en sélection anglaise.