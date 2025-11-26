Greenwood en équipe de France : L’annonce choc en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'est plus le bienvenu en Angleterre, Mason Greenwood n'est toujours pas convoqué par Thomas Tuchel. A tel point qu'un changement de nationalité sportive est dans les tuyaux. Une situation que Daniel Riolo comprend parfaitement puisqu'il ne voudrait pas de Greenwood même en équipe de France.

Persona non grata en Angleterre depuis qu'il a été accusé de viol et violence conjugale par sa compagne, Mason Greenwood pourrait changer de nationalité sportive afin de rejoindre la Jamaïque. Une situation commentée par Daniel Riolo qui comprend parfaitement le positionnement des Anglais puisqu'il affirme qu'il ne voudrait pas non plus du numéro 10 de l'OM en équipe de France.

Riolo ne veut même pas de Greenwood en équipe de France « Je ne sais même pas comment dire ça… Moi, j’essaye à chaque fois de m’enlever ce truc de la tête. Je regarde ses matches, je fais tout pour ne pas y penser, mais il ne faut surtout pas m’y faire penser, car moi un type qui, un jour, a frappé de cette façon une femme, peu importe qu’il y ait pardon, pour moi c’est impossible. Si un jour, un type a pu faire un truc pareil, pour moi c’est une ordure finie et j’en ai rien à foutre qu’il mette des buts », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.