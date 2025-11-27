Coup de pression à l’OM : Un joueur hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêté par Sunderland à l’Olympique de Marseille en janvier 2016, Steven Fletcher n’a pas oublié son court passage dans la cité phocéenne. Dans un podcast, l’attaquant écossais est notamment revenu sur la colère des Ultras après une défaite en Ligue 1, ce qui l’avait étonné à l’époque.

Arrivé dans les derniers instants du mercato hivernal 2016, Steven Fletcher n’a disputé que 18 matches sous le maillot de l’OM, suffisant pour lui permettre de s’imprégner de la chaude atmosphère phocéenne, pour le meilleur et le pire. Dans un épisode de Fodcast - The Ben Foster Podcast, l’attaquant écossais s’est souvenu d’un retour compliqué à Marseille, après une défaite.

« Je n'ai rien compris à ce qu'ils nous ont reproché, mais ça semblait mauvais » « Je me souviens surtout d'un soir où nous avions joué à l'extérieur un dimanche à 21 heures. Les ultras devaient être plusieurs milliers à nous attendre à l'aéroport à notre atterrissage, vers deux heures du matin, confie Steven Fletcher, rapporté par L’Équipe. Ils avaient allumé des fumigènes et parlaient très fort au mégaphone. On était encerclés par eux qui nous criaient dessus comme un professeur engueule un élève. Je n'ai rien compris à ce qu'ils nous ont reproché, mais ça semblait mauvais. »