Lionel Messi : Un joueur de l’OM est menacé, la folle révélation !

Lionel Messi a remporté le trophée qui l’a toujours fait rêver en tant que joueur du PSG et non du FC Barcelone. En novembre et décembre 2022, la Coupe du monde se déroulait au Qatar à l’aube de l’hiver. Dans la chaleur du pays du Golfe, l’Argentin a triomphé quelques semaines après avoir été le sujet de menaces à l’égard de Leonardo Balerdi.

A l’été 2021, quelques heures seulement après ses adieux déchirants avec le FC Barcelone, Lionel Messi devenait officiellement un joueur du PSG. La Pulga est restée à Paris pendant deux saisons au cours desquelles il a notamment pu rafler le trophée qu’il a tant convoité au fil de sa carrière : la Coupe du monde 2022 au Qatar le 18 décembre de l’année en question face à l’équipe de France en finale (3-3 puis 4-2 aux tirs au but).

«Ne blesse pas Messi» Quelque temps avant le coup d’envoi de la compétition, plus particulièrement le 16 octobre, le PSG recevait l’OM au Parc des princes et sortait vainqueur de ce Classique par la plus petite des marges (1-0). Avant le coup d’envoi et le déplacement de Leonardo Balerdi avec le groupe marseillais à Paris, le principal intéressé et compatriote argentin de Messi a été menacé par certains de ses amis par téléphone à l’approche du Mondial. « On essaie de ne pas trop penser à qui il est, mais il y avait un match avant la Coupe du monde 2022, tous mes amis m'ont envoyé un message : « Ne blesse pas Messi. » Je leur ai répondu : « Ne dites pas ça ! » ».