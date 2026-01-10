«C’est un scandale» : Le PSG boucle un transfert qui ne passe pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa saison extraordinaire, le PSG a dû réfléchir à son mercato. Le club de la capitale a fait confiance au même effectif, mais s'est séparé de Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier à sa place. Un choix qui n'a pas convaincu tout le monde, à commencer par Denis Charvet.

L'été dernier, le PSG a fait un choix fort en décidant de faire de Lucas Chevalier son nouveau gardien numéro un. Gianluigi Donnarumma n'a donc pas eu d'autre choix que de quitter les lieux malgré ses belles performances lors du parcours de la Ligue des champions du PSG.

« Donnarumma, pour moi c’est un scandale qu’il soit parti » Mis de côté par le PSG l'été dernier, Gianluigi Donnarumma a rebondi depuis à Manchester City. Mais cette situation a encore du mal à passer puisque Denis Charvet ne comprend pas trop. « Ce qui me gêne c’est la nouvelle politique du PSG. Il n’y pas deux poids deux mesures. Tu sens que si tu ne veux pas faire ce qu’on te dit, tu t’en vas. Donnarumma, pour moi c’est un scandale qu’il soit parti. Dans la forme ça se comprend car Chevalier était un grand gardien » réagit-il dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.