Deschamps sur le banc de l’OM : C’est reparti !

Mardi soir, l’OM a mis fin à une incroyable série de 17 défaites consécutives en Ligue des champions face aux équipes des quatre grands championnats européens en s’imposant lors de la réception de Newcastle (2-1). Au moment de la dernière victoire des Olympiens contre une équipe du top 4 européen, Didier Deschamps était encore sur le banc marseillais.
Grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a réussi à renverser Newcastle (2-1) mardi soir, pour le compte de la cinquième journée de Ligue des champions. Une victoire qui relance les Olympiens dans la compétition, eux qui comptent désormais six points avec encore trois matchs à disputer.
Première victoire contre le top 4 européen depuis 13 ans
Et l’OM l'attendait depuis très longtemps. Car, comme indiqué par Stats Foot, Marseille restait sur une série de 17 défaites consécutives face à des équipes évoluant dans un des quatre grands championnats européens avant la réception de Newcastle, dont six contre des clubs de Premier League.
Deschamps était encore entraîneur de l'OM
Au moment de la dernière victoire de l’OM dans une rencontre de ce genre, Didier Deschamps en était encore l’entraîneur. C’était le 22 février 2012, au Vélodrome face à l’Inter Milan (1-0) en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un but d’André Ayew. Il aura donc fallu attendre Roberto De Zerbi pour voir les Olympiens de nouveau s’imposer contre une équipe du top 4 européen.