Deschamps sur le banc de l’OM : C’est reparti !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mardi soir, l’OM a mis fin à une incroyable série de 17 défaites consécutives en Ligue des champions face aux équipes des quatre grands championnats européens en s’imposant lors de la réception de Newcastle (2-1). Au moment de la dernière victoire des Olympiens contre une équipe du top 4 européen, Didier Deschamps était encore sur le banc marseillais.

Grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a réussi à renverser Newcastle (2-1) mardi soir, pour le compte de la cinquième journée de Ligue des champions. Une victoire qui relance les Olympiens dans la compétition, eux qui comptent désormais six points avec encore trois matchs à disputer.

Première victoire contre le top 4 européen depuis 13 ans Et l’OM l'attendait depuis très longtemps. Car, comme indiqué par Stats Foot, Marseille restait sur une série de 17 défaites consécutives face à des équipes évoluant dans un des quatre grands championnats européens avant la réception de Newcastle, dont six contre des clubs de Premier League.