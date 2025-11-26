Un «champion» signe à l'OM : Roberto De Zerbi est choqué !

L'été dernier, l'OM a réussi à boucler le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ de l'Arabie Saoudite. Et l'international gabonais confirme qu'il n'a rien perdu de son talent comme en témoigne son doublé contre Newcastle mardi soir (2-1). Roberto De Zerbi ne cache pas qu'il est impressionné par son attaquant.
De Zerbi impressionné par Aubameyang
« Honnêtement, c’est bizarre, mais j’étais très serein, tranquille à la pause. . J’ai dit aux joueurs de continuer, car je sentais qu’on allait l’emporter. Déjà en première mi-temps, mis à part les dix premières minutes, on avait bien joué, créé beaucoup, peu souffert. Il y avait quelque chose de positif dans l’air. Aubameyang était en forme, et même s’il a 37 ans, il reste un champion. Ce soir, il n’avait rien à prouver à personne », confie-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer le cas Benjamin Pavard.
« Pavard a fait un très gros match, à Nice aussi. Ce soir encore mieux. Je suis très heureux. Pareil pour Weah, c’était le vrai Weah après la pause. On a besoin de lui. Pavard est un garçon en or, quelqu’un de très important pour nous. J’espère qu’il continuera comme cela », ajoute Roberto De Zerbi.