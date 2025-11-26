Un «champion» signe à l'OM : Roberto De Zerbi est choqué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a réussi à boucler le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ de l'Arabie Saoudite. Et l'international gabonais confirme qu'il n'a rien perdu de son talent comme en témoigne son doublé contre Newcastle mardi soir (2-1). Roberto De Zerbi ne cache pas qu'il est impressionné par son attaquant.

De retour à l'OM l'été dernier après une saison en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang avait rapidement fait taire les critiques sur son niveau après une année loin de l'Europe. D'ailleurs, Roberto De Zerbi ne tarit pas d'éloges pour l'international gabonais, auteur d'un doublé contre Newcastle mardi soir en Ligue des champions (2-1).

De Zerbi impressionné par Aubameyang « Honnêtement, c’est bizarre, mais j’étais très serein, tranquille à la pause. . J’ai dit aux joueurs de continuer, car je sentais qu’on allait l’emporter. Déjà en première mi-temps, mis à part les dix premières minutes, on avait bien joué, créé beaucoup, peu souffert. Il y avait quelque chose de positif dans l’air. Aubameyang était en forme, et même s’il a 37 ans, il reste un champion. Ce soir, il n’avait rien à prouver à personne », confie-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer le cas Benjamin Pavard.