PSG : «Je n’avais pas envie de partir», le transfert inattendu !

Le Paris Saint-Germain a été la maison de David Ginola l’espace de trois saisons pendant la première partie des années 90. Et soudain, en 1995, l’ex-buteur parisien a dû prendre la décision de s’en aller, à contrecœur. Il vide son sac au Parisien dans le cadre du match entre le PSG et Tottenham, ses deux anciens clubs.

L’amour n’aura duré que trois ans pour David Ginola à Paris. Et ce, contre son gré. Au bout de trois saisons passées au PSG, l’ancien buteur du club de la capitale a été contraint d’aller voir ailleurs pour plusieurs raisons qu’il a expliqué en longueur au Parisien. En ce jour de 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, deux clubs qu’il a côtoyé pendant sa carrière de joueur, Ginola est passé aux aveux sur son douloureux divorce au PSG.

«La fin de mon histoire n’est pas la fin que je souhaitais» « Ce passage s’est arrêté trop tôt. J’étais très bien à Paris et je pensais que j’étais capable encore de faire de super choses. (…) La fin de mon histoire n’est pas la fin que je souhaitais. Mais Paris n’a été que du bonheur pour moi. Même quand j’ai été mis à l’écart par le coach qui avait décidé de me laisser m’entraîner seul, cela n’a rien gâché à mon histoire. Mon passage à Paris a été incroyable dans les relations que j’ai nouées, dans mon parcours, dans les émotions… ». a dans un premier temps confié David Ginola au quotidien de la capitale.