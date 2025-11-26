Transfert à 60M€ : Il annonce un énorme coup au PSG !

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2024, le PSG n’a pas hésité à débourser 60M€ pour s’attacher les services de João Neves. L’international portugais s’est rapidement intégré dans le onze de Luis Enrique, au point d’en devenir une pièce maîtresse. Son ancien entraîneur à Benfica a même fait savoir que le joueur de 21 ans était un véritable cadeau pour n’importe quel coach.

Le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter João Neves lors de l’été 2024. Le club de la capitale a déboursé 60M€ pour l’international portugais, qui s’est immédiatement fait une place dans le onze de Luis Enrique. Le milieu de terrain de 21 ans est même devenu presque indispensable chez les Rouge-et-Bleu. Son ancien entraîneur à Benfica a d’ailleurs fait savoir que le PSG avait fait un gros coup en s’offrant ses services.

«Le PSG avait bien fait de l’acheter» « João, c’est un cadeau pour tous les entraîneurs. À mon grand regret, le PSG avait bien fait de l’acheter. Il est toujours très positif. Il déborde d’énergie et il adore la transmettre à ses coéquipiers. Dès qu’il y a la moindre chose à gagner, il va tout faire pour y arriver. Il est pareil dans la vie de tous les jours, même s’il peut donner la sensation d’être un peu réservé » a confié Roger Schmidt dans des propos rapportés par Le Parisien.