Transfert à 60M€ : Il annonce un énorme coup au PSG !

Le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter João Neves lors de l’été 2024. Le club de la capitale a déboursé 60M€ pour l’international portugais, qui s’est immédiatement fait une place dans le onze de Luis Enrique. Le milieu de terrain de 21 ans est même devenu presque indispensable chez les Rouge-et-Bleu. Son ancien entraîneur à Benfica a d’ailleurs fait savoir que le PSG avait fait un gros coup en s’offrant ses services.
«Le PSG avait bien fait de l’acheter»
« João, c’est un cadeau pour tous les entraîneurs. À mon grand regret, le PSG avait bien fait de l’acheter. Il est toujours très positif. Il déborde d’énergie et il adore la transmettre à ses coéquipiers. Dès qu’il y a la moindre chose à gagner, il va tout faire pour y arriver. Il est pareil dans la vie de tous les jours, même s’il peut donner la sensation d’être un peu réservé » a confié Roger Schmidt dans des propos rapportés par Le Parisien.
Nouveau rôle pour João Neves au PSG
Son absence pour blessure en début de saison avait d’ailleurs été préjudiciable au PSG. João Neves s’est d’ailleurs découvert de nouvelles qualités devant le but. Il est actuellement le meilleur buteur parisien avec 6 réalisations dans cet exercice 2025-2026. Sa présence contre Tottenham en Ligue des champions ce mercredi sera donc précieuse pour Luis Enrique.