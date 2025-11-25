Mercato - OM : Gros transfert balancé dans la presse anglaise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM lors du mercato estival, Matt O'Riley n'a pas mis longtemps avant de convaincre son monde sur la Canebière. Actuellement prêté par Brighton, le Danois n'a toutefois pas d'option d'achat. Mais voilà que cela n'empêcherait pas le club phocéen de vouloir transférer définitivement. Les grandes manoeuvres pourraient alors être lancées dès janvier pour O'Riley.

Aujourd'hui, Matt O'Riley est un joueur de l'OM, mais pas à 100%. En effet, lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain danois a été prêté par Brighton. Voilà que le club phocéen voudrait remédier à cela en faisant de Matt O'Riley un Marseillais à part entière, alors même que le prêt négocié avec les Seagulls ne dispose pas d'option d'achat.

O'Riley transféré définitivement à l'OM ? Du côté de l'OM, l'opération Matt O'Riley pourrait être lancée très prochainement. En effet, selon les informations de Sky Sports, le club phocéen voudrait entamer les discussions avec Brighton pour un potentiel transfert du Danois dès le mois de janvier. De cette manière, l'OM voudrait devancer la concurrence alors que de plus en plus de clubs commenceraient à s'intéresser à O'Riley.