Kylian Mbappé, la signature à 30M€ qui va le dégoûter ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2027, Vinicius Jr ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure au Real Madrid ou non. Le club madrilène espère prolonger le contrat de l’international auriverde. Mais ce dernier aurait des exigences colossales sur le plan salariale. Le Brésilien pourrait notamment devenir le joueur le mieux payé de l’effectif avec Kylian Mbappé.

L’aventure de Vinicius Jr au Real Madrid touche peut-être à sa fin. Le contrat de l’international auriverde expire en juin 2027, et les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Le Brésilien serait notamment refroidi par les tensions avec Xabi Alonso d’après The Athletic. Mais un autre détail bloquerait les pourparlers.

Vinicius Jr a des exigences colossales pour sa prolongation D’après les informations de SPORT, Vinicius Jr aurait des prétentions salariales colossales. Le joueur de 25 ans réclamerait 10M€ de plus sur son salaire actuel, ce qui ferait grimper ses émoluments à 30M€ nets par saison. Et pour le moment, la direction du Real Madrid ne pourrait pas se permettre de s’aligner sur une telle somme.