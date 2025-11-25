Mercato - OM : «J'ai décidé de partir», De Zerbi prend une décision radicale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux saisons, Roberto De Zerbi décidait de quitter Brighton à la fin de l’exercice 2023-2024, avant de s’engager avec l’OM. Un choix sur lequel est revenu le technicien italien, expliquant qu’il n’est pas parti en mauvais termes avec ses dirigeants, mais qu’ils avaient une vision différente de l’avenir du club.

Auprès du Telegraph, Roberto De Zerbi a expliqué son départ de Brighton à l’été 2024. Une ville qui lui « manque vraiment », mais l’entraîneur de l’OM n’était pas en adéquation avec la vision du club pour le futur.

« Nous avions une vision différente » « Nous avions une vision différente. Pas en termes de transferts et de signatures, pas à cause d'un joueur en plus ou en moins, pas à propos des médecins, mais à propos de la vision pour l'avenir du club. Parce que cette année-là [après avoir terminé sixième], l'équipe aurait dû être renforcée, comme cela a été le cas l'année où je suis parti », a confié Roberto De Zerbi.