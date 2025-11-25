Mercato - OM : «J'ai décidé de partir», De Zerbi prend une décision radicale !

Après deux saisons, Roberto De Zerbi décidait de quitter Brighton à la fin de l’exercice 2023-2024, avant de s’engager avec l’OM. Un choix sur lequel est revenu le technicien italien, expliquant qu’il n’est pas parti en mauvais termes avec ses dirigeants, mais qu’ils avaient une vision différente de l’avenir du club.
Auprès du Telegraph, Roberto De Zerbi a expliqué son départ de Brighton à l’été 2024. Une ville qui lui « manque vraiment », mais l’entraîneur de l’OM n’était pas en adéquation avec la vision du club pour le futur.
« Nous avions une vision différente »
« Nous avions une vision différente. Pas en termes de transferts et de signatures, pas à cause d'un joueur en plus ou en moins, pas à propos des médecins, mais à propos de la vision pour l'avenir du club. Parce que cette année-là [après avoir terminé sixième], l'équipe aurait dû être renforcée, comme cela a été le cas l'année où je suis parti », a confié Roberto De Zerbi.
« Soit je devais placer la barre plus haut, soit mon travail était terminé là-bas »
« À Brighton, nous avons atteint un point où, après nous être qualifiés pour la Ligue Europa, je ne comprenais pas quelle était la prochaine étape. Vous pouvez me proposer de doubler mon salaire, mais si je ne vois pas de rêve ou d'objectif à atteindre, je ne peux pas me donner à fond comme je le voudrais. Je perdrais la motivation et le but que j'ai toujours eu dans le football », a expliqué l’entraîneur de l’OM. « Certains ont dit que nous étions en mauvais termes, mais ce n'est pas vrai. Tony Bloom est un génie. Paul Barber est l'un des meilleurs directeurs généraux. C'est juste qu'à ce moment-là, soit je devais placer la barre plus haut, soit mon travail était terminé là-bas. C'est pourquoi j'ai décidé de partir et de quitter le club, même si c'était à contrecœur, presque dans la souffrance. »