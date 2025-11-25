Transfert à l’OM : Un grand nom signe, le coup de fil qui a tout changé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Leonardo Balerdi et Roberto De Zerbi, le courant est immédiatement passé. En marge de sa nomination à l’OM en juin 2024, le technicien italien a contacté le défenseur argentin qui est devenu son capitaine de manière instantanée. Le discours de De Zerbi a même touché le principal intéressé.

Le 29 juin 2024, l’Olympique de Marseille nommait son 4ème coach en seulement un an. Roberto De Zerbi succédait à trois entraîneurs choisis par le comité directeur marseillais : Jean-Louis Gasset, Gennaro Gattuso et Marcelino. Avec l’Italien, les dirigeants de l’OM ont misé sur la stabilité en lui offrant un contrat de trois saisons, le tout en bâtissant un effectif taillé pour sa philosophie de jeu. A l’été 2024 et à la dernière intersaison, les responsables du recrutement du club ont à chaque fois mis la main sur 12 joueurs.

«Son message et ses mots m'ont vraiment ému» A l’arrivée de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi a hérité du brassard de capitaine. Et alors que l’Argentin va disputer la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions ce mardi contre Newcastle, il s’est confié au Guardian sur son coup de foudre avec l’entraîneur italien, dès sa prise de fonctions par téléphone. « Son message et ses mots m'ont vraiment ému. Je me suis dit : ça va être quelque chose de spécial ».