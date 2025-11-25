Une star du PSG veut partir à l’étranger : La sortie cash de Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent des terrains après sa grosse entorse de la cheville gauche contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi ne pense qu’à la CAN, qui débute dans moins d’un mois chez lui, au Maroc. Interrogé sur la situation de son joueur, Luis Enrique n’a pas voulu prendre position, se concentrant sur le prochain match du PSG.

Depuis quelques jours, Achraf Hakimi n’a plus vraiment la tête au PSG. Victime d’un gros tacle au début du mois, l’international marocain, touché à la cheville gauche, est focalisé sur sa rééducation avec comme objectif le début de la CAN dans son pays, prévue du 21 décembre au 18 janvier. S’il semblait d’ores et déjà forfait pour, au minimum, la phase de poule, le latéral droit n’aurait pas dit son dernier mot selon Bertrand Latour, qui a pu échanger avec lui ces derniers jours pour un reportage sur Canal +.

Hakimi veut revenir le plus tôt possible « Il ne pense qu’à ça, le match contre les Comores (21 décembre), c’est vraiment son objectif », a notamment expliqué le journaliste dans le Canal Football Club dimanche. Présent en conférence de presse à la veille du match contre Tottenham, Luis Enrique a justement été interrogé sur la situation d’Achraf Hakimi, et le risque encouru par le PSG de voir son joueur revenir trop tôt.