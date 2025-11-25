Achraf Hakimi remplacé : Le vestiaire du PSG confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé à la cheville, Achraf Hakimi devrait manquer plusieurs matches ce qui représente un gros coup dur pour le PSG. En conférence de presse, Khvicha Kvaratskhelia a reconnu que ce serait très difficile de compenser l'absence du Marocain dans les prochaines semaines.

Mercredi soir, le PSG reçoit Tottenham pour poursuivre son excellent parcours en Ligue des champions. Pour cela, il faudra faire sans Achraf Hakimi, sérieusement touché à la cheville contre le Bayern Munich et qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Interrogé sur l'absence de l'international marocain, Khvicha Kvaratskhelia reconnait que c'est un joueur quasiment irremplaçable.

Kvaratskhelia se confie sur l'absence d'Hakimi « C’est compliqué de remplacer Achraf, c’était l’un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Il mérite d’être Ballon d’Or Africain. Le coach a essayé quelques solutions sans lui, j’espère qu’il va revenir bientôt. C’est un joueur fabuleux, une super personne », confie-t-il devant les médias avant d'évoquer son cas personnel.