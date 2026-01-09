PSG : Le transfert inattendu annoncé cet hiver !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté par le PSG du côté de Braga où il dispose d'un très faible temps de jeu, Gabriel Moscardo pourrait de nouveau changer d'air d'ici la fin du mercato hivernal. En effet, le jeune milieu de terrain brésilien figurerait sur les tablettes de l'Ajax Amsterdam pour un nouveau prêt. Un deal inattendu pour le PSG.

Le PSG avait déboursé pas moins de 20M€ en janvier 2024 afin de faire venir Gabriel Moscardo (20 ans) en provenance des Corinthians, un deal bouclé en même temps que son compatriote brésilien Lucas Beraldo (recruté lui aussi pour 20M€, en provenance de São Paulo). Mais les deux jeunes joueurs ont connu des trajectoires relativement différentes ces deux dernières années, puisque Beraldo fait partie intégrante de la rotation au PSG, tandis que son compatriote enchaine les prêts et continue de ramer...

Moscardo galère à Braga En effet, après un prêt décevant la saison passée en Ligue 1 au Stade de Reims, Gabriel Moscardo (20 ans) évolue actuellement du côté de Braga, mais le jeune milieu de terrain brésilien n'a été aligné qu'à 19 reprises cette saison (toutes compétitions confondues) et démarre très souvent en tant que remplaçant. Son retour au PSG, où son contrat court jusqu'en 2028, est prévu pour l'été prochain, mais Moscardo pourrait changer de club d'ici là.