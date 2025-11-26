Aubameyang : Le problème qui fait paniquer l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur face à Newcastle (2-1) en Ligue des champions mardi soir, l’OM a pu compter sur un grand Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé pour permettre aux Olympiens de remporter cette rencontre. Roberto De Zerbi sait que son joueur n’est pas éternel, même s’il espère qu’il pourra encore jouer encore plusieurs années à ce niveau.

Bien que son équipe était menée à la pause, Roberto De Zerbi n’a jamais paniqué. Comme il l’a expliqué après la victoire face à Newcastle (2-1) mardi soir, l’entraîneur de l’OM était serein à la mi-temps et sentait que ses joueurs réussiraient à inverser la tendance.

« J’étais très serein, tranquille à la pause » « Honnêtement, c’est bizarre, mais j’étais très serein, tranquille à la pause. J’ai juste dit de continuer de jouer de cette manière, car on allait gagner ainsi ce match. En première mi-temps, on était dans le juste, à part les 10 premières minutes. Il y avait quelque chose de positif dans l’air. On était brillant, éveillé », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.