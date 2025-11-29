Vente OM : McCourt prépare son départ, le plan est dévoilé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Officiellement, l’OM est encore et toujours la propriété de Frank McCourt. Mais voilà que cela fait maintenant plusieurs années que Thibaud Vézirian annonce la vente du club phocéen. Si l’officialisation de celle-ci se fait toujours attendre, le journaliste n’en démord pas. Voilà qu’il vient d’ailleurs d’en rajouter une couche, expliquant comment l’Américain organisait actuellement son départ de l’OM.

Du côté de Marseille, la vente de l'OM est un vieux serpent de mer qui ne cesse de revenir sur la table. Et c’est notamment Thibaud Vézirian qui remet régulièrement une pièce dans la machine. En effet, après avoir annoncé la cession du club phocéen, il continue de persister à ce sujet. Pourtant, Frank McCourt est toujours à la tête de l’OM officiellement aujourd’hui. Mais voilà que tout se mettrait en place pour qu’il s’en aille prochainement…

« Il est revenu comme quand vous voulez laisser un bon souvenir » Invité sur Youtube du journaliste saoudien Alwaleed Aldebasi, Thibaud Vézirian s’est exprimé sur Frank McCourt et l’organisation de son départ de l’OM. C’est ainsi qu’il a expliqué : « Frank McCourt est un grand homme d’affaires, mais il sait que la pression monte à Marseille. Oui, les dernières années ont été meilleures qu’en 2020, mais McCourt doit préparer son départ pour que cette histoire se termine bien. McCourt est de retour à Marseille plus souvent, il vient voir les matchs. Pendant deux ans, les fans ne l’avaient pas vu. Cette saison, il est revenu comme quand vous voulez laisser un bon souvenir. Je pense que c’est un bon mouvement pour lui d’être plus présent et proche des fans de l’OM ».