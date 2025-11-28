OM : Roberto De Zerbi annonce un énorme renfort !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge de la réception de Toulouse samedi, Roberto De Zerbi a annoncé une bonne nouvelle en révélant que Nayef Aguerd était sur le chemin du retour. Le défenseur marocain, qui souffre d'une pubalgie, pourrait donc revenir plus tôt que prévu.

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, l'OM a notamment perdu Nayef Aguerd, victime d'une pubalgie. Mais alors qu'une longue absence pouvait être attendue, avec notamment une incertitude quant à sa participation à la CAN, l'international marocain pourrait finalement faire son retour dans le groupe à l'occasion de la venue de Toulouse au Vélodrome samedi soir. Une excellent nouvelle comme le souligne Roberto De Zerbi.

De Zerbi annonce le retour d'Aguerd « Aguerd devrait revenir et c'est tout mais c'est déjà une grande nouvelle. J'ai dit au staff de garder un œil sur les joueurs qui jouent beaucoup », lâche l'entraîneur de l'OM à l'occasion de son passage en conférence de presse.