Un «violeur» à l'OM, le coup de gueule !

Depuis quelques mois, Mason Greenwood n'en finit plus d'impressionner sous le maillot de l'OM. Mais voilà que face à l'emballement de certains pour le Britannique, d'autres n'hésitent pas à rappeler régulièrement les accusations de violences conjugales de sa compagne. Alors que Greenwood est alors insulté de violeur, Pierre Ménès a haussé le ton face à cette situation.

Comment juger Mason Greenwood ? Voilà une question qui se pose de plus en plus concernant l'attaquant de l'OM. En effet, d'un point de vue sportif, l'Anglais enchaine les performances XXL, mais à côté de cela, on ne peut pas oublier la polémique dont il a fait l'objet avec les accusations de violences conjugales de sa compagne. Le cas Greenwood est donc loin d'être simple pour beaucoup...

« A partir du moment qu'il est sur le terrain, je le juge comme n'importe quel joueur » De son côté, Pierre Ménès a livré son analyse sur Mason Greenwood. Ainsi, sur Youtube, le journaliste sportif a expliqué à propos de l'attaquant de l'OM : « Comment je me place vis-à-vis du traitement de Greenwood ? Je me place très facilement. Il me semble qu'il n'a pas l'interdiction de jouer, donc à partir du moment qu'il est sur le terrain, je le juge comme n'importe quel joueur. Je n'ai pas à me prononcer sur sa vie privée ».