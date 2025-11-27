20M€ : Un gros transfert annoncé à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une belle performance mardi soir en Ligue des Champions avec l’OM contre Newcastle, Arthur Vermeeren a impressionné les observateurs à l’image de Daniel Riolo et Eric Di Meco, qui réclament son transfert définitif au terme de son prêt avec l’OM en fin de saison.

Arrivé tout droit du RB Leipzig lors du dernier mercato estival, Arthur Vermeeren (20 ans) a débarqué à l’OM sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat avoisinant les 20M€. Le jeune milieu de terrain belge pourrait donc être définitivement transféré l’été prochain, et les consultants tels que Daniel Riolo et Eric Di Meco ont fortement incité l’OM à se pencher sur ce recrutement mardi soir au micro de l’After Foot, sur RMC Sport.

« Ils peuvent l’acheter » Daniel Riolo a d’abord fait le point sur la situation contractuelle de Vermeeren à l’OM : « Lui, c’est prêt avec option d’achat ? C’est pas mal, l’option d’achat ça veut dire qu’ils peuvent l’acheter c’est déjà bien », a confié l’éditorialiste de RMC. Même son de cloche ensuite de la part d’Eric Di Meco.