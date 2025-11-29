«Je suis le boss», il se fait recadrer à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Âgé de seulement 17 ans, a pu avoir un « petit souci de maturité », dixit José Alcocer, entraîneur ds U17 de l’équipe de France. À l’OM aussi, le milieu de terrain a parfois eu des petits écarts, comme quand il s’était autoproclamé « boss des U19 », ce qui avait demandé l’intervention de son entraîneur, Christian Bracconi.

Après le début de saison intéressant de Robinio Vaz, Darryl Bakola est la nouvelle sensation du côté de l’OM. Mardi, à l’occasion de la réception de Newcastle (2-1) en Ligue des champions, le milieu de terrain âgé de 17 ans était la surprise de Roberto De Zerbi, qui a décidé de le titulariser pour la première fois lors de cette rencontre.

« Il avait un petit souci de maturité » Auprès de La Provence, José Alcocer, sélectionneur de l’équipe de France U17, s’est confié à propos de Darryl Bakola : « Darryl ne laisse personne indifférent, il a quelque chose, on se dit “waouh” quand on le voit. Par contre, il peut être désarmant (rires), facétieux, tenter des choses, comme sa simulation mardi ! La première fois que je l’ai sélectionné, il avait un petit souci de maturité. Quand il est revenu, il a montré de grandes qualités, était très agréable même s’il boudait parfois. Dans son jeu, on se disait parfois qu’il se faisait trop plaisir au détriment de l’efficacité, mais il allait toujours au bout de lui-même. »