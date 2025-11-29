«Je suis le boss», il se fait recadrer à l’OM !

Âgé de seulement 17 ans, a pu avoir un « petit souci de maturité », dixit José Alcocer, entraîneur ds U17 de l’équipe de France. À l’OM aussi, le milieu de terrain a parfois eu des petits écarts, comme quand il s’était autoproclamé « boss des U19 », ce qui avait demandé l’intervention de son entraîneur, Christian Bracconi.
Après le début de saison intéressant de Robinio Vaz, Darryl Bakola est la nouvelle sensation du côté de l’OM. Mardi, à l’occasion de la réception de Newcastle (2-1) en Ligue des champions, le milieu de terrain âgé de 17 ans était la surprise de Roberto De Zerbi, qui a décidé de le titulariser pour la première fois lors de cette rencontre.
« Il avait un petit souci de maturité »
Auprès de La Provence, José Alcocer, sélectionneur de l’équipe de France U17, s’est confié à propos de Darryl Bakola : « Darryl ne laisse personne indifférent, il a quelque chose, on se dit “waouh” quand on le voit. Par contre, il peut être désarmant (rires), facétieux, tenter des choses, comme sa simulation mardi ! La première fois que je l’ai sélectionné, il avait un petit souci de maturité. Quand il est revenu, il a montré de grandes qualités, était très agréable même s’il boudait parfois. Dans son jeu, on se disait parfois qu’il se faisait trop plaisir au détriment de l’efficacité, mais il allait toujours au bout de lui-même. »
« Je l’avais recadré, il s’était vite excusé »
À l’OM, Darryl Bakola s’est parfois rendu coupable de petits écarts, de retards ou bien de paroles de travers. « Il ne manquait jamais de respect, ce n’était pas méchant. Une fois, il avait dit : “Je suis le boss des U19”. Je l’avais recadré, il s’était vite excusé, et à côté de ça, on avait de vraies conversations », a déclaré Christian Bracconi, son entraîneur chez les U19 de l’OM. Darryl Bakola est aussi un jeune joueur curieux, qui s’interroge sur l’hygiène de vie pour un footballeur pro, sur la dépendance au téléphone, reconnaît ses erreurs lors des séances vidéos et adore la lecture. « Il m’avait emprunté un polar que je n’ai jamais revu », s’est amusé Christian Bracconi.