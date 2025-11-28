«Il veut jouer à l'OM» : Le vestiaire annonce une signature imminente !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titularisé à la surprise générale contre Newcastle mardi soir, Darryl Bakola a livré une prestation saluée par Roberto De Zerbi. Et au sein du vestiaire de l'OM, on assure même que le jeune marseillais va rester, ce qui signifie que sa prolongation de contrat pourrait être imminente.

Après Robinio Vaz, c'est un autre jeune joueur de l'OM qui se distingue ces derniers jours. En effet, Darryl Bakola était titulaire contre Newcastle à la surprise générale et il a livré une prestation globalement saluée. Et alors que les discussions pour sa prolongation de contrat seraient lancées, Leonardo Balerdi a vendu la mèche à ce sujet.

Balerdi s'enflamme pour Bakola « Pour moi, Darryl est un jeune joueur que j’aime bien parce qu’il écoute toujours. Quand tu lui parles, il essaie d’apprendre et d’écouter. Après, il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de confiance en lui. Et je pense que c’est le principal », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.