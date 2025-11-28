«Il veut jouer à l'OM» : Le vestiaire annonce une signature imminente !

Titularisé à la surprise générale contre Newcastle mardi soir, Darryl Bakola a livré une prestation saluée par Roberto De Zerbi. Et au sein du vestiaire de l'OM, on assure même que le jeune marseillais va rester, ce qui signifie que sa prolongation de contrat pourrait être imminente.
Après Robinio Vaz, c'est un autre jeune joueur de l'OM qui se distingue ces derniers jours. En effet, Darryl Bakola était titulaire contre Newcastle à la surprise générale et il a livré une prestation globalement saluée. Et alors que les discussions pour sa prolongation de contrat seraient lancées, Leonardo Balerdi a vendu la mèche à ce sujet.
Balerdi s'enflamme pour Bakola
« Pour moi, Darryl est un jeune joueur que j’aime bien parce qu’il écoute toujours. Quand tu lui parles, il essaie d’apprendre et d’écouter. Après, il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de confiance en lui. Et je pense que c’est le principal », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Il veut jouer à l’Olympique de Marseille, il veut rester à l’OM»
« En plus, pour jouer ici en étant jeune, il veut jouer à l’Olympique de Marseille, il veut rester à l’OM. Vous pouvez voir les qualités qu’il a. S’il commence à jouer et à enchaîner comme il l’a fait, il peut nous apporter. C’est une autre option pour le coach. Et quand le coach a plusieurs options, c’est bien pour toute l’équipe », ajoute Leonardo Balerdi.