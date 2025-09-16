Transfert à l’OM : C’est confirmé pour Balerdi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM durant le mercato estival en provenance du RC Lens sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat, Facundo Medina a donc retrouvé son compatriote argentin Leonardo Balerdi dans le Sud. Et malgré la période délicate que traverse l'actuel capitaine de l'OM et leur concurrence sportive, Medina confirme la tendance : il n'est pas question de l'abandonner.

Actuellement dans le dur sportivement avec l'OM, Leonardo Balerdi a d'ailleurs vu débarquer une rude concurrence à son poste durant le mercato estival avec les transferts de Benjamin Pavard, Nayer Aguerd, CJ Egan-Riley ou encore Facundo Medina. Ce dernier, qui côtoie d'ailleurs Balerdi en sélection argentine, affiche néanmoins un discours clair et confirme qu'il n'y a aucune concurrence malsaine à l'OM avec son ami.

Medine confirme une bonne ambiance avec Balerdi « Non, non, non, il n'y a pas de concurrence entre nous, on sait d'où on vient. On est vraiment proches et amis, mais dès qu'il fait quelque chose de mal, je suis le premier à lui dire », annonce Facundo Medina dans un entretien accordé à RMC Sport, et la nouvelle recrue de l'OM nie tout donc malaise.