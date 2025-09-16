Transfert à l’OM : C’est confirmé pour Balerdi !

Recruté par l'OM durant le mercato estival en provenance du RC Lens sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat, Facundo Medina a donc retrouvé son compatriote argentin Leonardo Balerdi dans le Sud. Et malgré la période délicate que traverse l'actuel capitaine de l'OM et leur concurrence sportive, Medina confirme la tendance : il n'est pas question de l'abandonner.
Actuellement dans le dur sportivement avec l'OM, Leonardo Balerdi a d'ailleurs vu débarquer une rude concurrence à son poste durant le mercato estival avec les transferts de Benjamin Pavard, Nayer Aguerd, CJ Egan-Riley ou encore Facundo Medina. Ce dernier, qui côtoie d'ailleurs Balerdi en sélection argentine, affiche néanmoins un discours clair et confirme qu'il n'y a aucune concurrence malsaine à l'OM avec son ami.
Medine confirme une bonne ambiance avec Balerdi
« Non, non, non, il n'y a pas de concurrence entre nous, on sait d'où on vient. On est vraiment proches et amis, mais dès qu'il fait quelque chose de mal, je suis le premier à lui dire », annonce Facundo Medina dans un entretien accordé à RMC Sport, et la nouvelle recrue de l'OM nie tout donc malaise.
« C'est important de rester ensemble »
« On est là pour faire du bien à l'équipe, pour gagner, pour le club. Aujourd'hui c'est lui, demain c'est moi… C'est important de rester ensemble », poursuit l'ancien joueur du RC Lens, arrivé à l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat cet été.