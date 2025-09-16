«Extraordinaire» : Le PSG annonce le successeur d'Achraf Hakimi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de mener un mercato très discret, recrutant simplement trois joueurs, mais aucun latéral droit, un poste auquel Achraf Hakimi est pourtant bien seul. Un choix toutefois parfaitement assumé par Luis Campos qui explique même qu'il compte miser sur le centre de formation parisien pour doubler le poste de l'international marocain.

Cet été, le PSG a pris la décision de ne pas recruter de latéral droit bien qu'Achraf Hakimi soit le seul joueur disponible à ce poste. Luis Enrique envisage d'utiliser Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves pour faire souffler le Marocain. Un choix totalement assumé par Luis Campos.

«Poissy, c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire» « Poissy, c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire. C’est une maison du foot. Il faut profiter de ces conditions. Si l’équipe pro, en deux ans, a fait une demi-finale de Ligue des champions et l’a gagnée, je pense qu’au niveau de la formation on a aussi l’opportunité, avec les super conditions que l’on a, d’avoir plus de joueurs français, plus de joueurs formés au PSG. Il y a un effort de l’équipe technique pour intégrer des jeunes », assure le directeur sportif du PSG dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC.